Affiche compleet voor Festival Aan Zee

De organisatoren van het Festival Aan Zee in De Panne hebben hun affiche opnieuw aangevuld.

Na onder meer Natalia, Het Zesde Metaal, Ertebrekers en Brihang maken ze vijf nieuwe namen bekend voor het zondagprogramma. Het gaat om Radio Guga, de live-band rond Guga Baul, ZwartWerk, Radio Negra, Discobaar en de KetnetBand.

Lokaal talent

Voor het 2de jaar op rij krijgt lokaal muzikaal talent een plaats op het extra podium, namelijk de Belfius Beach Boutique. Voor de selectie van bands & artiesten werkt Festival Aan Zee samen met de Jeugddienst & Jeugdraad van De Panne. Op vrijdag 3 maart wordt een preselectie georganiseerd in jeugdhuis De Planke in de Boare. Inschrijven kan nog via info@festivalaanzee.be met link naar jouw muziek en wat meer informatie. Alle info vind je op www.festivalaanzee.be