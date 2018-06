Afgebrande kerk Anzegem laat ver verleden zien

Al in het jaar 1.000 moet er in Anzegem een kerk gestaan hebben.

Daar zijn archeologen steeds meer van overtuigd. Ze worden daarin gesterkt door wat ze de voorbije weken bij opgravingen in de kerk hebben blootgelegd. Begin volgend jaar start de renovatie van de afgebrande kerk en nu zijn er dus opgravingen. De archeologen hebben een vloer blootgelegd van de vroegere Romaanse kerk uit de 13de of 14de eeuw. En achteraan zijn ze dan weer op skeletten gestoten. Die komen van de begraafplaats, in de schaduw van de vroegere Romaanse kerk.

De inwoners van Anzegem krijgen de kans om de opgravingen van heel dichtbij te volgen. Voor de meesten ook de eerste keer dat ze opnieuw in de kerk komen sinds die in oktober 2014 door een brand is verwoest.

