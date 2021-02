Afgebrande kerk stilaan helemaal in de steigers

In Anzegem staat de afgebrande Sint-Jan de Doperkerk stilaan helemaal in de steigers. De aannemer gaat er de ene helft rond de toren én de toren zelf helemaal restaureren. Geen klein werk, want door de hevige hitte is zowat elke muur onstabiel.

Pas als dat weer ok is, kunnen ze beginnen met de echte heropbouw. Rond de zomer wellicht.

Het is nu bijna zeven jaar geleden dat de kerk van Anzegem werd verwoest. Eerste werk straks: uitzoeken hoe alles weer stabiel wordt, want de schade is groot. Bart Pattyn, Artes Woudenberg: “De restauratie is werk voor ambachtslui, waarbij we zowel de torenspits reconstrueren met eiken spanten, maar ook de zolders van het koor en de transepten. De torenspits gaan we hier op de grond assembleren, en dan gaan we die op de toren hijsen. Met dan de vergulde haan als kers op de taart.”

Daarna volgt nog de reconstructie van het altaar, de nieuwe vloer én de afwerking. Maar dan zitten we al in 2022. Als er niets tussenkomt natuurlijk. “Met elke restauratie is een moeilijkheid gepaard. Voeg daar nog de factor 'afgebrande kerk' aan toe dan weet je dat we zeker nog veel onverwachte zaken tegemoet gaan.” Dat weet de aannemer als geen ander: ze bouwden ook de afgebrande kerk van Westkapelle weer op.

De komende weken is het hier vooral nog stellingen zetten, begin april begint het echte werk.

LEES OOK: