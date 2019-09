Afgebrande wafelbakkerij mag productie heropstarten bij sectorgenoten

Een week na de zware nachtelijke brand, die de wafelbakkerij aan de Ieperse Rozendaalstraat volledig in de as legde, heeft het bedrijf Dimabel opnieuw concrete perspectieven op productie dankzij hun collega's in binnen- en buitenland.

"De brand was allesverwoestend. Dit familiaal bedrijf kreeg in zijn geschiedenis nog nooit zo'n grote tegenslag te verwerken. Een zware mokerslag dus, maar we bleven niet bij de pakken zitten. Vanaf dag 1 maakten we een doorstart in de kantoorruimte op de oude site in Reningelst, waar de wafelbakkerij meer dan 20 jaar geleden startte", zegt Alex Leupe, marketing manager van Dimabel.

Spontane hulp

Dankzij de hulp van collega's uit de sector kunnen we binnenkort onze productie heropstarten. Wij beschouwen hen niet als concurrenten, want elke bedrijf heeft zijn eigen specialiteit. Onze niche: de ontwikkeling, productie en verkoop van biologische, vegan, fair trade, suikerarme en suikervrije wafels. Dit zijn niet zomaar wafeltjes voor bij de koffie, ze hebben een grote toegevoegde waarde. We mogen onze productie onder meer verderzetten in West-Vlaanderen, Antwerpen en Wallonië. Zelfs een collega in Noord-Frankrijk nam contact op. Dankzij deze spontane hulp kunnen we straks opnieuw wafels aanbieden aan onze duizenden klanten over heel de wereld. We zijn enorm dankbaar, want zonder onze collega's zou het heel moeilijk zijn. Een nieuwe oven bestellen en wafellijn opstarten duurt snel 1 tot 2 jaar."

Het is nog niet duidelijk of Dimabel hun bedrijfsgebouw opnieuw zal opbouwen op de site van de brand. "De factor tijd is bepalend. We sluiten niet uit dat we onze intrek nemen in een bestaand gebouw, waar we snel kunnen starten."

De 20-tal medewerkers hebben een sterke band met het bedrijf. "We schakelen nu ad hoc mensen in waar nodig. Sommigen zoeken tijdelijk een andere job, maar beloofden om full time terug te keren van zodra we opnieuw volledig operationeel zijn." De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.