IMOG voert de afgedankte gipsplaten voortaan weg over het water, dat spaart 85 vrachtwagens per schip uit. Dat IMOG daarvoor samenwerkt met andere instanties en bedrijven uit de sector voor de verwerking van de gipsplaten is uniek in Europa, zegt IMOG. (Lees verder onder de foto)

De afvalintercommunale neemt trouwens vandaag ook officieel haar gloednieuwe overkapping in gebruik in Moen, daaronder kunnen ze ook die gipsplaten wind- en regenvrij opslaan.