Afgewerkte vlaskano zondag in het water

De afgewerkte vlaskano van kunstenaar Danny Veys en Francis Soenen zal op zondag 5 maart een eerste testvaart maken in de Leie. De bedoeling is om in juni de Leie in één dag af te varen.

Beide heren bouwden al een kano in hout en in carbon. Hoewel vlas voornamelijk gebruikt wordt om er weefstoffen van te maken, gingen ze toch de uitdaging aan om ook een kano te bouwen uit vlascomposiet.

De Leie afvaren

In januari ging de bouw van start. Danny kon onderdak vinden in de Kortrijkse Budatoren. Begin februari verhuisde de kano naar Texture, museum van vlas en textiel. Daar werkte hij samen met Francis Soenen verder aan de boot in een pop-up atelier.

Nu de boot is afgewerkt, kan de vlaskano aanstaande zondag een eerste testvaart maken op de Leie. Als ook deze vaart goed verloopt, kunnen ze in juni de volledige Leie afpeddelen in één dag. Nadien schenken ze de vlaskano aan de collectie van Texture.

Kunstenaarsboek

Er komt ook nog een kunstenaarsboek dat voorzien is voor eind 2023. Daarin zal het volledige creatieproces beschreven worden met bijbehorende foto's. De titel van het boek luidt "The flaxcanoe floats on the golden river" en is een samenwerking tussen de Stad Kortrijk, museum Texture en Luca School of Arts.

Wie de testvaart live wil meemaken, kan een kijkje nemen op zondag 5 maart om 14u30 aan museum Texture in Kortrijk.

