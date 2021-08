Afgezette burgemeester De Panne Degrieck benoemt zichzelf tot 'schaduwburgemeester'

De afgezette burgemeester van De Panne Bram Degrieck reageert, op een opvallende manier, op de burgemeesterwissel in De Panne. Hij noemt zichzelf nu 'schaduwburgemeester'.

Op de persoonlijke website van Bram Degrieck burgemeestervandepanne.be is alle informatie verdwenen. Er is enkel nog een pagina waar er gesproken wordt over "overloperij" en het afwachten op een uitspraak van de rechtbank. Tot dan zal Degrieck zich gedeisd houden en noemt hij zichzelf schaduwburgemeester. Wie wil kan hem op de website wel nog een vraag stellen.

Met elf stemmen voor en tien tegen heeft de gemeenteraad van De Panne de motie van wantrouwen goedgekeurd die voor een nieuwe meerderheid zorgt, met Ann Vanheste als nieuwe aangewezen burgemeester. De historische gemeenteraad verliep gisterenavond in een ijzige sfeer.

