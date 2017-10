Afghaanse first lady in Ieper

De first lady neemt vooral de vrouwenrechten erg ter harte. En met Jennie Vankerberghe’s Moeders voor Vrede in Ieper heeft ze een uitstekende partner. De organisatie heeft in Afghanistan al een half miljoen vrouwen opgeleid en zorgt ook voor gezondheidscentra en landbouwprojecten voor vrouwen.

Rula Ghani: “Het is prachtig om zo genereus te zijn. Wat ik goed vind aan het werk van Moeders voor Vrede is dat ze spreken met de mensen. Ze zoeken uit wat ze nodig hebben. Wat ze doen is zinvol en effectief. Ik ben heel dankbaar voor wat Moeders voor Vrede en Jennie daar doen.”

Jennie Vanlerberghe en de first lady van Afghanistan zijn goeie vrienden. De ontmoeting is hartelijk maar de uitdagingen blijven groot. Al Qaida wint terrein en de ruim 30 miljoen inwoners zijn uitgeput en willen vrede. Ieper wil die boodschap ook uitdragen en is blij met het bezoek. Jan Durnez, burgemeester Ieper: “Dit bezoek is een enorme waardering voor Mothers for Peace en Ieper als vredesstad. We hebben de voorbije jaren ettelijke herdenkingen gehad, maar ondertussen gaan we door met onze basisopdracht. En dat is: Vredesstad zijn.”