Afghaanse vrouw: "Ik hoorde schieten, voelde traangas, zag bommen vallen"

Ze zijn sinds gisteren terug uit Afghanistan, na een familiebezoek. Het gezin is erg opgelucht dat ze weer samen zijn. Het waren angstige momenten. Sana en Zala, vier en twee jaar oud sliepen vannacht bij hun ouders in bed, ze zijn nog bang na wat ze zagen op de luchthaven. Khalida Ibrahimi: "Er is veel geschoten. We waren ook getuige van een bombardement. Sommige soldaten op de luchthaven verspreidden gas waar je ogen van traanden."

Hejratullah Baiad: "Mijn vrouw bleef altijd binnen. Ze is dan met de auto van het huis naar de luchthaven gereden. Iedereen was bang om gewoon op straat te wandelen, want er kon elke minuut iets gebeuren. Daarom bleef ze altijd thuis."

Hejratullah was al voor de machtsgreep van de Taliban teruggekeerd om zijn supermarkt te heropenen. Hij hoopt dat de angst snel verdwijnt. "Vanochtend wilde ik naar mijn werk gaan. Eén van de meisjes liep achter me aan en wilde meegaan. Ze zei: "Laat ons hier niet alleen". Ze zijn bang." De man is opgelucht en ook weer niet want het gezin heeft nog familie in Afghanistan. Hij heeft vooral schrik voor zijn broer. "Ik ben echt bang voor hem, omdat hij veel voor de vorige regering werkte. Nu, met de Taliban aan de macht, blijft hij binnen."

Khalida en haar dochters hadden veel geluk en waren bij de eerste geëvacueerden. Of er nog mensen uit onze provincie op de lijst staan is moeilijk te achterhalen.

