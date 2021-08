Afghaanse vrouwen veilig en wel in Ieper aangekomen

Vijf medewerkers van de ngo Moeders voor Vrede, die in Afghanistan meisjes leren lezen en schrijven, zijn gisteravond in Ieper aangekomen.

Vanavond krijgen ze nog het gezelschap van dertien vrouwen en kinderen die ook tijdelijk in Ieper opgevangen zullen worden in een jeugdhotel. Het gaat onder meer om twee artsen, een vroedvrouw, een leerkracht en hun gezin.

Hanifa is één van de vijf Afghaanse medewerkers van de vzw Moeders voor Vrede. Ze beleefde voor het eerst sinds lange tijd een rustige nacht in het jeugdhotel. Behoorlijk rustig dan toch. "Om eerlijk te zijn, ik kan bijna niet geloven dat ik veilig ben. Ik ben blij dat ik in België ben. Ik ben hier fysiek maar in gedachten ben ik in Afghanistan. Mijn familie is van mij gescheiden en zij zijn wel nog in Afghanistan."

"Loze beloftes?"

De vrouwen zijn opgelucht dat ze Afhanistan hebben kunnen verlaten, maar eigenlijk willen ze zo snel mogelijk terug om hun werk verder te zetten. Maar dat wordt zeer moeilijk onder het Talibanregime. En de vrouwen geloven de beloftes van de Taliban niet. Die beweren onder meer dat vrouwen weer zullen mogen werken en dat ze de rechten van de vrouwen zullen respecteren. "We zullen ze nooit vertrouwen. Woorden zijn niet belangrijk. Daden wel. Ze zeggen dat ze veranderd zijn. En dan straffen en slaan ze al de eerste dag een meisje omdat ze haar sluier niet draagt."

De stad Ieper biedt de Afghaanse vrouwen logement aan, tot Fedasil een andere oplossing heeft. Het asielcentrum in Poelkapelle is vol, dus daar kunnen ze niet heen. Jennie Vanlerberghe, die de ngo Moeders voor Vrede heeft opgericht, wil hen het liefst in de streek houden.