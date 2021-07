Afhandelingscentrum voor transmigranten in Jabbeke? Neen, zegt gemeente

Volgens federaal minister van justitie Vincent Van Quickenborne dringt een afhandelingscentrum voor transmigranten zich op in West-Vlaanderen. Zowel in Zeebrugge, langs de snelweg E40, als aan de Westkust is er nood aan een snelle administratieve opvang van opgepakte transmigranten. Volgens justitieminister Van Quickenborne is er hier voldoende juridische expertise om transmigrantendossiers lokaal sneller af te handelen.

"Kennis en talent"

"We hebben ook een rechter in Brugge die zich specifiek met deze dossiers bezighoudt. De kennis en het talent is aanwezig in onze provincie. We gaan nu kijken met de federale gerechtelijke politie en onze diensten of we inderdaad een soort afhandelingscentrum hier kunnen krijgen. De gouverneur werkt hier aan mee. Dat zou een primeur zijn voor ons land. Ik denk dat dit de juiste manier is om zaken sneller aan te pakken," zegt Van Quickenborne.

"Niet zo en niet hier"

In Jabbeke komen twee locaties in aanmerking voor zo'n centrum. De voormalige kazerne van de civiele bescherming en de gebouwen van de federale wegpolitie. Maar volgens federaal volksvertegenwoordiger Hendrik Bogaert is dat helemaal niet de juiste manier. Hij wil transmigranten, net als in Denemarken en Engeland, al tegenhouden buiten Europa en al helemaal niet in Jabbeke.

"Men heeft mij daarover gecontacteerd. Eerst ging het over een gesloten opvangcentrum. Nu is het iets anders. Een meer open centrum. Wat ik ook al vermoedde. We hebben daar absoluut geen vertrouwen in dat men dat op een goede manier kan organiseren voor Jabbeke." Jabbeke is tegen de komst van een federaal centrum. Volgens Bogaert wordt de oude kazerne van de civiele bescherming een KMO-zone.

De komst van het centrum is ook materie voor Staatssecretaris voor asiel Sammy Mahdi, partijgenoot van Bogaert. Wellicht zal over de inplanting in Jabbeke nog een boompje worden opgezet, want in januari wordt Bogaert ook opnieuw burgemeester in de gemeente.