Afpersers dreigen koekjes Destrooper te vergiftigen

Dat berichten Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg, de Gazet van Antwerpen en De Standaard. De voorbije ­weken kregen die bedrijven een brief toe­gestuurd met daarin poeder. De afpersers eisen 300.000 euro. Als ze daar niet op ingaan voor 20 mei, dreigen ze hun voedingswaren te vergiftigen met ­oleandrin, een giftige stof die hart­verlamming kan veroorzaken.

Niet alleen Belgische firma's worden ­geviseerd. Ook grote buitenlandse voedingsbedrijven, waaronder de Italiaanse producenten Lavazza (koffie) en Ferrero (chocolade), kregen identieke dreigbrieven ­toegestuurd vanuit ons land. In de brieven doen de daders zich voor als "zakenmannen". Ze willen dat het geld hen in bitcoins wordt overgemaakt.

Koekjes in orde

Politie en parket zijn volop op zoek naar de afzender(s). Maar voorlopig is niet bekend om wie het gaat. Het is evenmin duidelijk of de speurders de afpersers op het spoor zijn. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat de ­voedingsproductie van de ­geviseerde bedrijven in gevaar zou zijn. "Onze koekjes zijn nog perfect in orde. Wij blijven rustig verder smullen", reageert de CEO van ­Jules Destrooper.

Intussen blijkt uit laboresultaten dat het poeder in de brief die Destrooper kreeg, onschadelijk is. Dat zegt de politie van Ieper.