Afpersers Jules Destrooper noemen zich 'Kwik en Flupke'

Het anonieme duo stuurde maandag een dreigbrief naar de Ieperse koekjesfabrikant, met daarbij ook een verdacht poeder. Het bedrijf slaat alarm en plaatst de personen die met de brief in aanraking kwamen in quarantaine, maar het poeder blijkt niet giftig.

Er wordt in de brief 300.000 euro in bitcoins (virtuele munten) geeïst. Als de zaakvoerder daar niet op ingaat, zouden de afpersers de voedingswaren van het fabriek vergiftigen. Destrooper neemt daarom ook extra veiligheidsmaatregelen: een verscherpte toegangscontrole en er worden extra stalen genomen bij de productie.

Niet zo onschuldig

'Kwik en Flupke' is trouwens een verwijzing naar de twee Brusselse straatjongens uit de strips van Hergé. Daarin haalt het jonge duo vaak kwajongensstreken uit. De anonieme afpersers zijn minder onschuldig: naast Jules Destrooper werden ook andere voedingsbedrijven zoals Ijsboerke, Continental Foods en het Italiaanse koffiebedrijf Lavazza al gechanteerd.

