Afrikaanse ritmes op Bomboclat Festival in Zeebrugge

De Afromuzikale sfeer zat er meteen in op het eerste Bomboclat festival op het strand in Zeebrugge. Samen met de wereldkeuken en de artistieke creaties maakte de muziek van Bomboclat het ultieme multiculturele festival.

Op het festival was er vooral reggae en dancehallmuziek met o.a. Konshens, Charly Black en Stonebwoy. Op de 14 eetstandjes kon je proeven van eten van over de hele wereld. Dat alles konden de bezoekers zeker smaken. Met zo'n 3.000 bezoekers per dag spreken de organisatoren van een succes.