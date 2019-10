Afrikaanse varkenspest kost sector half miljard

Elke maand die voorbijgaat zonder dat de Belgische varkens­sector normaal kan exporteren, kost gemiddeld 22,42 miljoen euro. Dat zegt Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van de Federatie van het Belgische Vlees (Febev) in de De Standaard en Het Nieuwsblad.

Azië

Als er zich geen nieuwe gevallen voordoen, zou België in theorie de export naar de verloren landen kunnen hervatten in augustus 2020. Dat zal de sector dan tussen de 447 miljoen en 584 miljoen euro hebben gekost. Het zijn vooral Aziatische landen die hun grenzen hebben gesloten. Die landen hebben meestal in handelsverdragen vastgelegd dat de grens dichtgaat voor varkensvlees uit landen waar varkenspest opduikt. Volgens Gore wordt Belgisch varkensvlees onterecht gestigmatiseerd.

Extra maatregelen

"Aan­gezien de ziekte alleen (Waalse) everzwijnen besmet heeft en de ziekte zich dankzij de vele maatregelen die door de gewesten, het FAVV (voedselinspectie) en de sectoren genomen werden, niet heeft overgezet op de slachtvarkens", zegt Gore. Febev vraagt actie. De federatie wil dat er "dringend een eenduidige, transparante en stringente aanpak komt om het everzwijnenbestand in Vlaanderen te decimeren". Het nachtmerriescenario is dat de varkenspest ook in Vlaanderen zou toeslaan. Gore vraagt ook politieke inspanningen om de export weer op de rails te krijgen en embargo's sneller te lichten. Voorts pleit hij voor de opdeling van België in zones om alsnog export mogelijk te maken naar bepaalde landen die extra garanties wensen en voor een kader om bedrijven die in moeilijk­heden dreigen te komen te ondersteunen. Ten slotte kan de crisis­aanpak tussen de bevoegde overheden en de sector vlotter, besluit hij.