Afschakelplan voor water op komst

Tegen de zomer van 2020 moet er een plan op tafel liggen dat bepaalt wie voorrang krijgt om water te gebruiken bij grote droogte. Het is daarbij niet uitgesloten dat ook voor gezinnen de kraan dichtgaat.

Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Belang van Limburg vandaag.

Vlaanderen is nog steeds niet bekomen van de droge zomer van 2018. Er is niet voldoende neerslag gevallen om de reserves aan te vullen en de grondwaterstanden blijven laag tot zeer laag. Droogte wordt stilaan een constante. Daarom werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan een plan dat vastlegt wie prioriteit krijgt voor water­gebruik in geval van schaarste. Zelf noemt ze het een "reactief afwegingskader". Het plan zal slaan op alle soorten water: oppervlaktewater, grondwater, kraantjeswater.

Vanwege de complexiteit van de zaak zoekt de VMM een externe partner om het project mee uit te werken. De maatregel moet ook juridisch sluitend zijn.

Het "afschakelplan" maakt deel uit van het droogteplan dat de Vlaamse regering begin april heeft goedgekeurd. Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V) sprak zich nog niet uit over welke groepen prioriteit moeten krijgen.

