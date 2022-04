Afscheid van Arno: “C’était vachement bien”

Arno werd op 21 mei 1949 in Oostende geboren als Arno Charles Ernest Hintjens. Hij was al van jongs af gepassioneerd door de muziek. Op zijn achttiende verliet hij Oostende om, alleen met zijn gitaar, door Europa en delen van Azië te trekken. Hij verdiende zijn geld met zingen. Drie jaar later spoelde hij weer aan in Oostende, waar hij samen met Paul Decoutere de bluesgroep Freckle Face oprichtte, dat later TC Matic werd.

“Oh la la la”

TC Matic groeide uit tot een groep met een voltrekt uniek geluid en een sterke live-reputatie. Hierdoor kwamen ze in 1981 ook op de affiche van Torhout-Werchter terecht. Nummers van de band zoals 'Oh la la la', 'Putain putain' en 'Elle adore le noir' werden klassiekers. Wanneer TC Matic vijf jaar later, in 1986, ermee ophoudt, kiest Arno resoluut voor een solocarrière. Hij groeide gaandeweg uit tot een van de meest gerespecteerde rockartiesten in België. Ook in Frankrijk werd hij enorm populair. Met elk nieuw album dat hij uitbracht werd hij populairder en groeide ook het respect voor hem. In 1993 scoort hij zowaar een hit met de Adamo-cover 'Les filles du bord de mer'.

Pancreaskanker

Begin februari 2020 raakt bekend dat Arno pancreaskanker heeft. Hij heeft op dat moment net drie uitverkochte concerten achter de rug in de Brusselse Ancienne Belgique. Arno zal nog één keer optreden, in concertzaal Le Trianon in Parijs, vooraleer hij onder het mes gaat voor een zware operatie. Die ingreep verloopt goed en er worden plannen gemaakt om opnieuw op te treden, maar het coronavirus gooit roet in het eten. "Ik zou zo rap mogelijk opnieuw op een podium willen staan, anders word ik zot. Muziek maken, dat heelt, dat geneest je. Adrenaline geeft een boost aan het lichaam, ik mis dat echt", klinkt het in juni. Eind april 2021 wordt Arno in het ziekenhuis opgenomen voor enkele onderzoeken. Volgens kennissen is hij de voorbije maanden veel vermagerd en verteert hij de chemotherapie slecht.

“Cowboyfilm”

Zijn eerste concert na maanden van gedwongen rust speelt hij in januari 2022 tijdens de Radio 1 Sessie. Hij erkende toen dat het weleens zijn laatste optreden zou kunnen zijn. "Ik heb het podium gemist", verklaarde hij op de radiozender. "Maar we zitten in een cowboyfilm nu. Alles is mogelijk en alles kan veranderen. Ik leef vandaag en aanvaard wat er met mij gebeurt." Daarna staat hij nog vijf keer op het podium, drie keer in de AB in Brussel en twee keer in het Kursaal van Oostende. Zijn laatste concert midden maart in de AB wordt geannuleerd. In februari ontvangt koning Filip Arno. Toen noemde de vorst hem "een icoon van de Belgische rockmuziek".

Hoe Arno zelf wil herinnerd worden? "Als een mens die gelééfd heeft", zei hij enkele dagen voor zijn 65ste verjaardag in een interview in De Standaard.

Bekijk ook: