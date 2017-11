In Torhout wordt deze voormiddag in de Sint-Pieterskerk afscheid genomen van Bjarne Vanacker. De wielerbelofte (20) overleed vorige week erg onverwacht.

Torhoutenaar Bjarne Vanacker reed voor EFC-L&R-Vulsteke. In de Ronde van Lombardije werd hij dit najaar nog 15de. In het provinciaal kampioenschap pakte hij zilver, zowel op de weg als in het tijdrijden.

Bjarne overleed vorige week, hij werd dood aangetroffen in zijn bed.

