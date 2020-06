Afscheidsdouche na 47 jaar brandweer Torhout

De carrière van Bernard Diopere uit Torhout begon in 1973. Hij startte er als vrijwillig brandweerman. In 1990 nam de Torhoutenaar de fakkel van zijn vader André over en werd bevelhebber van het Torhoutse korps. Pas in 2004 koos Bernard ervoor om beroepsbrandweerman te worden. 11 jaar later verwierf hij zelfs de graad van majoor. Uiteindelijk werd Bernard ook nog directeur operaties en opleiding binnen de Hulpverleningszone 1.

Feest uitgesteld

Na een unieke carrière bij het Torhoutse brandweerkorps trekt Bernard nu de deuren van de brandweerpost achter zich dicht. Om het pensioen van Bernard te vieren, stond er een groots afscheidsfeest gepland, maar dat moest door de coronacrisis uitgesteld worden.

Afscheidsdouche

Desondanks namen zijn collega's, de burgemeester en enkele schepenen gisteren toch nog op een gepaste en veilige manier afscheid van hun majoor. Met een heuse afscheidsdouche en belgerinkel voor z'n deur werd Bernard bedankt voor zijn trouwe dienst en jarenlange inzet bij de Torhoutse brandweer.

Vanaf vandaag neemt Alain Crombez de brandslang van Bernard over.