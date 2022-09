"Afsluiten met goed gevoel": strandposten sluiten seizoen af

De strandredders kijken terug op een drukke zomer: door het warme weer kwamen veel toeristen naar zee voor afkoeling. Dat leidde dus ook tot grote drukte bij de redders, "maar we sluiten af met een goed gevoel," zegt hoofdredder Tom Cocle van Blankenberge op radio2. "De twee Polen die net voor de zomer verdronken zijn in een onbewaakte zone waren voor ons wel een wake-up call. We konden het daarna gelukkig toch veilig houden."

Er liepen ook deze zomer weer veel kinderen verloren op het strand, Oostende was daarbij de koploper. Eerder kondigde de stad al aan dat ze werken aan een actieplan om het aantal verloren gelopen kinderen volgende zomer terug te dringen.

