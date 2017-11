Afsprakenbeleid stadhuis Oostende werkt goed

Het stadsbestuur van Oostende is zeer tevreden over het afsprakenbeleid op het stadhuis. Dat is precies één jaar geleden ingevoerd.

Wie bijvoorbeeld een nieuwe identiteitskaart wil aanvragen, kan dat sindsdien op afspraak en dat is zowel voor de inwoner als voor het stadspersoneel een goede zaak, luidt het.

In één jaar tijd zijn meer dan 63.000 afspraken gemaakt. De helft daarvan gebeurde digitaal en dat cijfer stijgt maand na maand. Het leeuwendeel van die afspraken is bestemd voor de dienst burgerzaken, zoals het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart of reispas. Maar ook voor de dienst stedenbouw hoef je voortaan niet meer aan te schuiven in een lange wachtrij.