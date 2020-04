Het afstandsleren of preteachen heeft dus ook een grote impact voor de ouders. Zeker voor gezinnen met meerdere lagere schoolkinderen. Wij nemen een kijkje bij de familie Noë uit Brugge, dat vier kinderen heeft, onder wie nu drie les volgen van thuis. Een hele organisatie...

Het video-leren bepaalt voortaan de agenda bij de familie Noë uit Brugge. Drie lagereschoolkinderen krijgen dagelijks hun taken en moeten met de leerkracht videochatten. Dat is geen eenvoudige puzzel. Bovendien is de mama van het gezin Noë zorgkundige en volgt de papa een graduaatsopleiding aan hogeschool Vives.

Gelukkig heeft het gezin Noë drie laptops in huis wat net volstaat. Maar voor ouders is het zeker niet evident, nu zij ook een stuk de rol van begeleider op zich moeten nemen.