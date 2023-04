Afval en vernielingen in Sint-Niklaastoren, Veurne plaatst camera

Veurne plaatst een beveiligingscamera in de Sint-Niklaastoren. De toren is onderdeel van Horizon 2025 waarmee Westtoer een netwerk van uitkijkpunten in de provincie wil.

Maar in de toren in Veurne is nu sprake van overlast en vandalisme.

Afval, vernielingen en markeringen ontsieren de toren die zicht geeft op de weidse omgeving van het ommeland. En dat terwijl er 450.000 euro geïnvesteerd is in dit uitkijkpunt. Een camera zal nu vastleggen wie feiten begaat wanneer de toren open is van negen uur 's ochtends tot acht uur 's avonds. Volgens het stadsbestuur gaat het om hangjongeren.