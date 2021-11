Afvalophalers vragen meer respect

Gooi niet met afval, maar wel eens met een complimentje. Dat is zowat het motto van de week van het afvalteam. Vuilnisophalers en medewerkers op het containerpark staan nu speciaal in de kijker.

Ook in Harelbeke zetten ze in op meer respect voor het werk van afvalophalers. Uit een enquête blijkt dat ze nog te vaak onheus behandeld worden door mensen die hen bijvoorbeeld de huid vol schelden. 9 op de 10 medewerkers van recyclageparken of afvalophalers kregen al te maken met agressie. Een kwart van hen meldt zelfs dat ze wekelijks gescheld, geroep of respectloze gebaren ondergaan. Christophe Isembaert, medewerker recyclagepark Harelbeke: “Ja, dat hebben we dikwijls, maar we proberen dan de mensen te kalmeren en te zeggen: dat moet hier en dat moet daar.”

Volgens Imog hebben mensen langere tenen sinds de covidcrisis. Sinds vandaag hangen dan ook affiches op het containerpark om mensen aan te manen om meer respect te tonen.