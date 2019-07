Afvalophaling in Brugge vervroegd door hitte

Volgens de weersvoorspellingen van het KMI mogen we ons volgende week opnieuw aan zomerse taferelen verwachten, met maximumtemperaturen die vooral op dinsdag 23 en woensdag 24 juli richting de 30°C of hoger gaan. Voor de afvalophalers is het werk dat ze uitvoeren fysiek erg zwaar onder zo’n loden zon.

Om hen de namiddaghitte zoveel mogelijk te besparen, besliste IVBO om de afvalophaling op extreem warme dagen een uurtje vroeger dan gewoonlijk starten. Zo ook volgende week: maandag 22 juli wordt er nog op het gewone uur uitgereden, maar op dinsdag 23 en woensdag 24 juli gaan de ophaalwagens van IVBO al vanaf 6 uur 's morgens de baan op in plaats van 7 uur. Voor de overige dagen van de week worden de verdere weersvoorspellingen afgewacht.

Afval op tijd buiten plaatsen

Doordat de ophaalrondes vroeger aanvangen, kan het afval overal iets vroeger opgehaald worden. Inwoners die gewoon zijn dat de ophaalwagen doorgaans pas vanaf een bepaald uur in de straat langskomt, houden hier dus best rekening mee.

IVBO roept de inwoners uit de aangesloten gemeenten dan ook op om alle afval volgende week voor 6 uur ’s morgens aan te bieden of eventueel al de avond voor de ophaling indien toegelaten in de gemeente (zie afvalkalender). Zo kan alles tijdig buiten staan wanneer de ophaalwagen voorbijkomt.