Afvalwater Ardo gebruikt voor beregening landbouwgrond

In Ardooie is gestart met de aanleg van een ondergronds leidingsnetwerk van 25 kilometer lang.

Het netwerk moet gezuiverd afvalwater van het groentenverwerkend bedrijf Ardo over 500 hectare landbouwgrond verspreiden in de omgeving. Aan verschillende afnamepunten zullen landbouwers dan hun irrigatie-installaties kunnen aansluiten. Deze samenwerking tussen de landbouw en de industrie is uniek. Aan het project werken onder meer het waterkenniscentrum Vlakwa, de UGent, Howest en Inagro mee.

Bufferbekken

De krachtenbundeling moet de Vlaamse agrovoedingssector verder sterken in zijn groei. Het gezuiverde afvalwater van het groenteverwerkende bedrijf Ardo zal vanaf augustus 2018 worden gestockeerd in een bufferbekken van 150 000 m³. Via het naburige pomphuis zal het water in een netwerk van 25 km ondergrondse leidingen worden gepompt.