"Afwezigheden op de werkvloer gaan maal drie, maal vier"

Schepen blijven langer in de haven

International Car Operators (ICO), in de haven van Zeebrugge, is zo'n bedrijf dat de gevolgen voelt in de aanwezigheid. ICO verscheept wereldwijd 2 miljoen auto’s per jaar. Maar steeds meer personeel valt uit, wegens omikron of quarantaine.

Marc Adriansens, de CEO van het bedrijf, legt uit hoe het er concreet aan toe gaat:

Vandaag hebben we toch een 50-tal mensen waarover we niet kunnen beschikken. Dat is ongeveer 10% van degenen die aan het werk zijn. Met die bijkomende ziekte wil dat zeggen dat de schepen langer in de haven liggen, dat ze meer tijd nodig hebben en dat ook de wagens trager worden afgeleverd.

Extra shiften, extra weekendwerk

ICO werkt met havenarbeiders en eigen personeel en moet heel creatief zijn om te vermijden dat de situatie ontspoort. Maar de veiligheidsregels zijn heel strikt en dus is het moeilijk om snel tijdelijke vervangers te kunnen inzetten. Er moet dan ook een noodplan geactiveerd worden. Marc Adriansens:

We vragen aan de mensen om meer shiften te kunnen doen, als het nodig is en waar nodig ook extra weekend werk. Wij hebben heel wat schepen die normaal in de week worden behandeld en die nu in het weekend behandeld worden. Maar het mag echt niet meer stijgen. Het water staat aan de lippen. (Lees verder onder de foto)

"Maal drie tot maal vier"

De bedrijven kijken alvast uit naar het overlegcomité overmorgen, want de situatie op de werkvloer is precair en dus moeten er oplossingen komen om de economie te vrijwaren.

Bert Mons van Voka West-Vlaanderen legt het standpunt uit:

Het is duidelijk dat omikron niet langer woedt in de ziekenhuizen, maar vooral in onze bedrijven lelijk huishoudt. Dat merken we ook op basis van een enquête bij onze West-Vlaamse bedrijven. De afwezigheden gaan maal 3, maal 4 op de werkvloer, vooral quarantaines. Minder zieken, maar vooral mensen die afwezig zijn door de verplichte quarantaine en dat verplicht onze ondernemers om de noodplanen effectief te activeren.

Momenteel heeft 13 % van de bedrijven het noodplan geactiveerd. Maar zowat alle ondernemers verwachten dat de situatie een domper zet op de groei.