Agave neemt gigantische proporties aan bij Wielsbekenaar

Bij Eric Hoste in Wielsbeke staat een zeven meter hoge Agave in de tuin in bloei.

De man heeft de plant al sinds de jaren zeventig en zet die elke winter binnen. Tot voor kort was de plant zowat anderhalve meter hoog, maar volgens de man groeide die de jongste weken tot wel tien centimeter per dag.

Agaves zijn planten die in Amerika, en dan vooral in Mexico voorkomen. Ze bloeien voor het eerst na tientallen jaren en de meesten sterven nadien af. Het stroop van de plant wordt onder meer in Tequila verwerkt. Ook bij Eric staat de plant nu dus na vijftig jaar voor het eerst in bloei.