Agent achtervolgt dief op kousen: jaar cel voor winkeldief

De Oostendenaar wou vorige zomer een jas stelen uit een winkel in de Kapellestraat in Oostende. Na het passen had hij maar één kledingstuk teruggegeven, de andere jas had hij onder zijn andere kleren aangetrokken. Toen de winkelbediende dat zag duwde hij haar weg en sloeg op de vlucht.

Agenten op sokken

Maar in het pashokje naast hem zat een agent van de lokale politie van Zaventem. Die ging hem op zijn kousen achterna. Twee agenten uit Brugge, die toevallig op een terrasje zaten in de buurt, konden hem uiteindelijk overmeesteren. De Oostendenaar deelde wel nog een kopstoot uit aan de agent uit Zaventem en hij uitte doodsbedreigingen. “De enige goede flik is een dode flik, of een flik met een mes in de buik", klonk het.

De Oostendenaar is al bekend bij politie en gerecht. Hij dreigde er ooit mee om het politiekantoor in brand te steken. Volgens zijn advocaat had hij deze keer zeker niet de bedoeling om bedreigingen te uiten. Hij krijgt uiteindelijk twee jaar cel, de helft is met uitstel.