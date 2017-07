Agent neemt jongetje op schouders om grootouders terug te vinden

De jongen van zes jaar liep deze week verloren op de dijk van De Haan. Twee agenten ontfermden zich over hem. Hij sprak alleen Duits en kon niet zeggen waar hij zijn grootouders laatst gezien had. De jongen was erg overstuur en daarop besliste één van de agenten om hem op zijn schouders te nemen zodat hij mee kon speuren naar zijn oma en opa. De andere agent nam een foto van de zoekactie.

Uiteindelijk stonden de grootouders een half uur later aan het politiecommissariaat. De agenten herenigden de jongen met zijn grootouders.