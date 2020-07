Agent pakt skater zonder mondmasker hardhandig aan

Sinds deze avond circuleert op sociale media een filmpje waarin een agent het aan de stok krijgt met een jonge man in het skatepark van Roeselare. Aanleiding van de uit de hand gelopen discussie is het niet dragen van een mondmasker.

Toen een gemeenschapswacht een jonge skater aanmaande een mondmasker op te zetten, weigerde de jongeman. Daarop werd de politie erbij gehaald, maar die tussenkomst liep helemaal fout. In een filmpje dat circuleert op sociale media is te zien dat een motard van de politiezone Riho de jongen hardhandig aanpakt. Nadat de skater de agent uitschold, spoot de agent pepperspray in het gezicht van de jongen. Daarna deelt de motard de jongen ook nog enkele rake klappen uit en werkt hem uiteindelijk tegen de grond.

Beelden overgemaakt aan parket

Korpschef Curd Neyrinck van politiezone Riho benadrukt in een eerste reactie aan de Krant van West-Vlaanderen dat de acties van de politieman in kwestie niet de gebruikelijke aanpak illustreren. "Dit is allerminst wat we bij de Roeselaarse politie begrijpen onder 'sensibiliseren voor het dragen van een mondmasker'", zegt hij. De beelden en het eerste pv voor het niet naleven van coronamaatregelen werden dan ook nog deze avond overgemaakt aan het parket.

