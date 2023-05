Agent redt zeehond en organiseert nu crowdfunding voor verzorging

Het dier had dringend hulp nodig en werd meegenomen naar Sea Life. Het Center bedankte de lokale politie voor haar tussenkomst en in het bijzonder Inspecteur Vercruysse, die door zijn onmiddellijk ingrijpen het dier had kunnen redden. De grijze zeehond werd dan ook toepasselijk naar de dochter van Inspecteur Vercruysse genoemd, namelijk: Zytha.

5.500 euro

Maar de verzorging van een zeehond kost veel geld. Steve Vermote, Algemeen Directeur van Sea Life: “Het klopt dat we dit nog steeds zonder subsidies of andere vorm van overheidssteun doen. Een zeehond opvangen kost gemiddeld 5500 euro. Dit houdt in dat het dier door onze dierenarts wekelijks meerdere keren gecontroleerd word, de eerste zorgen toegediend worden en indien nodig gebeuren er ook operaties om het dier te stabiliseren. Zeehonden die in ons hospitaal terecht komen blijven gemiddeld een 2-tal maanden bij ons, voor ze terug in de Noordzee vrijgelaten kunnen worden.”

Zytha Run

Inspecteur Vercruysse, die duidelijk begaan was met het lot van Zytha, heeft daarom eigenhandig een crowdfunding opgezet waarbij voor 2 weken lang, van 8 tot 22 mei, dagelijks naar het commissariaat zal lopen in Middelkerke. Inspecteur Vercruysse loopt daarvoor dagelijks 36 kilometer en laat zich hierbij sponsoren door lokale handelaars en vrienden. “De mensen van Sea Life leveren schitterend werk maar ik was verbaasd dat dit belangeloos was. Daarom wilde ik ook graag mijn steentje bijdragen onder de vorm van de Zytha Run. Elke bijdrage, klein of groot, die er naar het Sea Life gaat voor de ondersteuning van deze opvang, zal een groot verschil maken voor deze prachtige dieren," aldus Inspecteur Vercruysse.