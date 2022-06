Agente redt man uit woningbrand in Zwevegem

Een politieagente heeft in de nacht van zaterdag op zondag een vijftiger gered uit een woningbrand in Zwevegem. De man die samenwoont met zijn moeder, liep wel ernstige brandwonden op.

Nog voor de brandweer gearriveerd was, merkte politieagente Caroline Brison op dat het dak van de woning in brand stond. De werkneemster van politiezone Vlas was buiten dienst maar woont in de buurt. In de hitte trof ze de zoon bewusteloos voor de trap aan. Ze slaagde erin hem uit de rook te halen en hartmassage toe te dienen, waardoor hij opnieuw ademde.

Accidentele brand

De bejaarde moeder wist zich al eerder in veiligheid te brengen. Omstreeks middernacht ontving de brandweer een melding over de brand in de Beekstraat in Zwevegem. Toen ze aankwam, reikten de vlammen al uit het dak. Een binnenaanval om het vuur te bedwingen, maar die mislukte door de ondraaglijke temperaturen binnenin het huis. Uiteindelijk lukte het de brandweerlieden, met versterking van een autopomp en een tankwagen, om de benedenverdieping te sparen van de vuurzee. Op de bovenetage is de schade totaal.

Het slachtoffer werd overgebracht naar het brandwondencentrum. De branddeskundige gaat ervan uit dat de brand accidenteel is ontstaan.