Agenten in beroep tegen verwijzing naar rechtbank in moordzaak Vyncke

Twee agenten van politiezone Grensleie rond Menen en Wevelgem gaan in beroep tegen hun doorverwijzing naar de correctionele rechtbank.

De twee worden beschuldigd van schriftvervalsing.

"Gedwongen bekentenis"

In de moordzaak rond Caroline Vyncke uit Moorsele beweert haar vriend dat de agenten hem dwongen om te bekennen. In het verslag waren passages over die dwang weggelaten.

Bewust, zegt de vriend, die op het assisenproces trouwens vrijuit ging.

