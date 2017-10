De federale politie gaat vanaf morgen patrouilleren op de parkings langs de E40 in Jabbeke, Mannekesvere en Westerke.

De bewaking komt er om te verhinderen dat er mensen zonder papieren in vrachtwagens zouden kruipen om in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Op de parkings in Jabbeke en Mannekensvere liepen er tijdelijk privébewakers rond. Die bewaking wordt nu vervangen door federale patrouilles.