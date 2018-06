Agenten kunnen drugdealer onderscheppen

De man was eerder door een politiepatrouille opgemerkt in Wenduine, maar deed of hij de politie niet zag. Uiteindelijk konden agenten van de politiezone Bredene/De Haan hem onderscheppen in Zuienkerke. In zijn voertuig werd 145 gram cocaïne, 4 gram cannabis, een grote hoeveelheid plastic zakjes en een grote som cash geld aangetroffen. Hij werd gearresteerd. Bij een huiszoeking in zijn woning werden nog 27 gram cannabis, wat xtc-pillen, heroïne en cocaïne en een aantal druggerelateerde attributen aangetroffen. De man is intussen aangehouden.