"Agenten moeten vaker klacht indienen"

In Izegem kwam het onlangs tot een confrontatie tussen een politiepatrouille en vijf inzittenden van een wagen. Hun wagen moest getakeld worden, omdat hij in de weg stond voor de marktkramers. Maar dat was niet naar de zin van het groepje foutparkeerders en er ontstond een vechtpartij. Eén van de agenten hield er een hersenschudding en gebroken vinger aan over.

De korpschef van de politiezone, Curd Neyrinck, luidt de alarmbel. Hij vraagt dat elke agent die het slachtoffer is van fysiek geweld, zich burgerlijke partij stelt. Voorts zet de zone ook in op meer opleiding om agenten met geweld te leren omgaan.

Risicoberoep

In 2010 waren er bij de politie RIHO een tweetal agressiegevallen tegen agenten, vorig jaar waren er dat er al een tiental. En ook al zijn de agenten altijd in duo de baan op, interventie blijft een risicoberoep. De korpschef van de politiezone RIHO geeft alle agenten de raad om zich bij fysiek geweld persoonlijk burgerlijke partij te stellen. Dat zorgt ervoor dat de dader vervolgd wordt, en de agent als slachtoffer een schadevergoeding kan vragen.