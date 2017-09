Agressieve moordverdachte beet agent in het been

Hij beet een agent in zijn been, toen hij onder invloed van alcohol was. Op 1 maart van dit jaar kwamen agenten ter plaatse bij een café in Waregem waar er problemen waren. De 34-jarige man was onder invloed van alcohol. Hij stelde zich agressief op ten aanzien van de agenten. Een van hen werd door de dertiger in de rechterdij gebeten. Achteraf beweerde hij niet te weten hoe bont hij het gemaakt had. De man heeft al een reeks veroordelingen voor geweld. Momenteel zit hij in Egypte in de cel op verdenking van partnermoord. Hij werd bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van zes maand en 800 euro boete.