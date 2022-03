Agressieveling die inspecteur kopje-onder duwde, terecht voor poging doodslag

Een 24-jarige man uit Knokke-Heist heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot doodslag en weerspannigheid. Een politieman werd in een gracht met zijn hoofd onder water geduwd, maar Jonathan M. ontkent dat hij de inspecteur van het leven wilde beroven...

De politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke wordt op 2 september 2021 opgeroepen voor problemen in een zomerbar. Een amokmaker zorgt even verderop opnieuw voor overlast. Als de politie hem tijdens dat gevecht wil arresteren, stelt Jonathan M. zich weerspannig op. Een van de politiemensen loopt een hersenschudding op door een elleboogstoot.

"Geen poging tot doodslag"

De beklaagde kan vluchten en springt in een gracht. M. wil er niet uitkomen en dreigt zichzelf te verdrinken. Om dit te voorkomen, springt een politie-inspecteur ook in de gracht, maar wordt door de beklaagde met zijn hoofd onder water geduwd. Uiteindelijk moet een tweede inspecteur in het water springen om de man te overmeesteren.

Volgens het openbaar ministerie is de beklaagde de laatste jaren duidelijk aan het ontsporen. Zo liep hij al veroordelingen op voor drugsfeiten, corona-inbreuken en geweldpleging. In die omstandigheden vordert procureur Yves Segaert-Vanden Bussche een strenge effectieve bestraffing. De verdediging pleit dat van een poging tot doodslag geen sprake is.

Moeilijke jeugd

Jonathan M. belandde tijdens de schermutseling inderdaad even op de inspecteur, maar had naar eigen zeggen absoluut niet de bedoeling om hem van het leven te beroven. Daarnaast wijst meester Thomas Gillis ook op de moeilijke jeugd van zijn cliënt. De advocaat vraagt een straf met probatie-uitstel. De verdediging stelt onder andere voor om hem een totaal alcohol- en drugsverbod op te leggen.

De rechtbank doet uitspraak op 11 april.