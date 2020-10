Bij aardappelproducent Agristo in Wielsbeke is een finse piste ingehuldigd.

Werknemers, maar ook wie in de buurt woont, kan er komen hardlopen. Het bedrijf wil in haar personeelsbeleid ook doorvoeren dat werknemers de kans krijgen om te sporten, en zich beter in hun vel te voelen. Tegelijk moet de piste het bedrijf ook verbinden met de omgeving.

De Finse piste zal iets meer dan twee kilometer lang zijn, driekwart daarvan is al aangelegd.