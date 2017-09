Agristo mag uitbreiden

Agristo was al langer vragende partij en had deze site, waar vroeger een afdeling van Unilin gevestigd was, gekocht. Maar bouwen mocht nog niet, omdat de ruimtelijke ordening uitgetekend was op maat van Unilin. Dat wordt nu wel toegestaan. Een nieuwbouw is intussen al in aanbouw. Er komen ook vriestorens om de capaciteit aan afgewerkte aardappelen te verhogen. Ook een waterzuiveringsinstallatie met Leiewater is er mogelijk.

Bij Agristo werken 450 mensen. Door de uitbreiding komen er tot 100 jobs bij.