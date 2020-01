Agro Expo in het teken van de toekomst

De internationale vakbeurs Agro Expo werd deze voormiddag geopend door Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits. De beurs staat dit jaar volledig in het teken van de toekomst, want de sector staat voor belangrijke uitdagingen.

De landbouwsector staat voor enkele belangrijke uitdagingen in de nabije toekomst. Zo moet je het als landbouwer stellen met steeds minder hectaren grond en hogere kosten. Maar de grootste uitdaging blijkt het vinden van arbeiders. Steeds minder mensen kiezen namelijk voor de boerenstiel. Daarom staat Agro Expo dit jaar volledig in het teken van de toekomst. Al was er ook aandacht voor de dreigende vogelgriep. Landbouwminister Hilde Crevits pleitte daarom in haar openingsspeech voor een verhoogde waakzaamheid voor alle pluimvee.

De internationale vakbeurs Agro-Expo Loopt nog tot maandagavond in de Roeselaarse expohallen.