Agrotopia zet toekomst planten-en groententeelt in de kijker

Vandaag opent Agrotopia de deuren in Roeselare met een heus festival van de toekomst. Agrotopia is een expo waarbij bezoekers kennismaken met de toekomst van de planten- en groententeelt en dat op de site van REO-veiling. Het festival loopt tien dagen lang.

"We hebben over de 9000 inschrijvingen over tien dagen van het festival, dus het is een ongelooflijk succes voor ons", volgens projectcoördinator Agriotopia Vivi Lombaerts. In een grote tent kunnen bezoekers tal van apparaten van de toekomst uitproberen, van een drone met warmtecamera die zieke stukken gras detecteert tot een DNA-onderzoek. In de snikhete dakserres zien bezoekers dan weer groenten en planten gekweekt worden zonder grond. Dat geeft een antwoord op de schaarste aan landbouwgrond.

Wie zelf nog de toekomst van de groenten -en plantenkweek wil ontdekken in Agrotopia, kan een plaatsje reserveren via www.agrotopia.be. De organisatie besliste deze avond om de capaciteit van het festival op te trekken, waardoor de reservaties opnieuw opengesteld werden.

