Agusta levert herdenkingspakket af in KTA Brugge

Defensie schakelt een helikopter van de Luchtmacht in om op elf scholen in de hoofdsteden van de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een herdenkingspakket af te leveren met een specifieke boodschap. Voor West-Vlaanderen was dat het KTA van Brugge. (lees verder onder de foto)

Tijdens deze Poppy Flight vliegen telkens twee leerlingen van elke school vanuit de vorige landingsplaats mee met het team A-109, voorzien van de jaarbadge van de Belgische Luchtmacht. Aan boord van de helikopter nemen de leerlingen namens hun school het herinneringspakket in ontvangst, waaronder een boekenset die kan dienen bij de lessen over oorlog en vrede.

Boodschap van vrede

Als boodschap van vrede vroeg Defensie aan elke school om een kunstwerk te creëren, dat geïnspireerd is op de klaproos (poppy) om aan de volgende school af te geven. "De klaproos verwijst naar het wereldberoemde gedicht 'In Flanders Fields' van John McCrae. De bedoeling is om later tijdens dit herdenkingsjaar al deze kunstwerken neer te leggen tijdens een grote herdenkingsplechtigheid", aldus Defensie.