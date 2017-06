Zij krijgen tijdens deze hittegolf meer dan dubbel zoveel oproepen. Bij Quartier uit Heule bijvoorbeeld hollen de techniekers van de ene plaats naar de andere.

In het businessgedeelte van het Parkhotel in Kortrijk zitten de 19 kamers zonder airco. Die stond in eco-modus, maar koelde door de hoge buitentemperatuur niet meer onder de 25 graden. De automatische stand vroeg te veel stroom, zo blijkt nu. Ook hier dus werk aan de winkel voor de aircotechniekers.