Airshow in Knokke-Heist gaat niet door

Op de avond van 21 juli was in Knokke-Heist het North Sea Air Festival gepland . Een groots opgevatte en spectaculaire airshow met straaljagers en helikopters boven de zee net vóór ons strand.

Enkele maanden geleden werd hiervoor een principieel akkoord gegeven door het gemeentebestuur, onder voorwaarde van verdere uitwerking. Bij deze praktische uitwerking van het veiligheidsplan te land, ter zee en in de lucht, bleken de veiligheidsvoorwaarden evenwel van die aard te zijn dat het niet mogelijk is om in volle zomer, op 21 juli, dergelijke airshow te organiseren voor ons strand. Het North Sea Air Festival kan bijgevolg niet doorgaan op 21 juli.