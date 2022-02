Er is een akkoord bij Alpro in Wevelgem, nadat daar sociale onrust was ontstaan. Volgens HLN komt de aangekondigde 'manier van werken' er niet.

Dinsdagavond al had de nachtploeg bij Alpro even het werk neergelegd, nadat de directie had toegelicht hoe ze 'op een andere manier zouden gaan werken'. Daar was onrust over ontstaan, omdat werknemers dat als een herstructurering beschouwden. Ze klagen bovendien al een tijdje over verhoogde werkdruk, en het uitblijven van extra personeel.

Overleg met de directie bracht uiteindelijk de rust terug: de nieuwe manier van werken komt er voorlopig niet, de directie belooft ook sneller de open vacatures in te vullen en er komen meer opleidingen binnen het bedrijf.

Straks meer.