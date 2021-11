Akkoord om twee overwegen te vervangen door tunnel in Brugge

De tunnel zal tussen de twee overwegen gebouwd worden. Dirk De fauw - Burgemeester van Brugge: "Dat er nu een akkoord is, is een zeer goede zaak voor de veiligheid en vlotheid van de lokale mobiliteit". De komende maanden zal er nu verder gewerkt worden aan het gedetailleerde ontwerp van de tunnel en zullen daarnaast ook de nodige contacten zijn met de betrokken eigenaars van de aangrenzende percelen. Beide overwegen worden pas afgesloten van zodra het alternatief gerealiseerd is. In het voorjaar van 2022 organiseren Infrabel en de stad Brugge hierover een infomoment voor de buurt.

Drukste spoorlijn van België

De spoorlijn Brussel-Oostende is de drukste lijn van ons land. Tussen Brussel en Brugge zijn er geen overwegen meer. Op het stuk tussen Brugge en Oostende zijn in totaal nog zeven overwegen. Door dit recente akkoord met de stad Brugge verdwijnen er binnenkort dus twee overwegen van die zeven.