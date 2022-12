Akkoord over ontsluiting Zeebrugge is goed nieuws voor wie langs Schipdonkkanaal woont

Dat akkoord moet toelaten om straks met versterkte binnenvaartschepen over de Noordzee en de monding van de Westerschelde in Nederland te varen. Dat kan nu juridisch nog niet. En daarom was er ooit het plan om het Schipdonkkanaal aan te passen voor de binnenvaart tussen Zeebrugge en het hinterland.

Het akkoord tussen Vlaanderen en Nederland is goed nieuws voor wie langs dat kanaal of het Leopoldkanaal woont, de Blinker en de Stinker in de Damse volksmond. Zij moesten tot nu toe altijd rekening houden met een mogelijke onteigening, voor een breder en diep kanaal voor de binnenvaart. Guy Plasschaert, vzw 't Groot Gedelf: "Als de zone geschrapt wordt, dan vervalt die regel en kunnen ze wel vergoed worden voor een eventuele meerwaarde. Iemand die wil zonnepanelen leggen, een garage of kinderkamer bouwen. Tot nu toe mocht dat allemaal, maar je werd daarvoor niet vergoed als je onteigend werd. In de toekomst ga je daar wel voor vergoed worden en gaat de waarde van je eigendom eindelijk weer eens op niveau komen. Dat is een onrechtvaardige maatregel geweest." (lees verder onder het kaartje)

Ook APZI-VOKA West-Vlaanderen reageert tevreden over het estuair akkoord tussen Vlaanderen en Nederland. De verbinding tussen Zeebrugge en het hinterland is van groot belang voor de ontsluiting van de haven Antwerpen-Zeebrugge. Vooral voor Zeebrugge zelf was de trafiek richting binnenland altijd al een serieus obstakel. Dankzij het akkoord kunnen versterkte binnenschepen over zee naar Antwerpen en Vlissingen. Nu mag zo’n binnenschip binnen een gebied van vijf zeemijl uit de kust varen tussen de Westerschelde en de Belgische kusthavens. Dat betekent dat ook de haven van Oostende voor het concept estuaire vaart in aanmerking komt.

