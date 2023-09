De zone waarin mensen hun woning of bouwgrond vrijwillig kunnen verkopen aan netbeheerder Elia, is vergroot naar 100 meter. Wie niet wil verhuizen, kan een vergoeding krijgen tot 25 procent van de waarde van de woning. Elia zal ook terrein kunnen opkopen van bedrijven of landbouwers om masten te bouwen.

De hoogspanningslijn Ventilus moet elektriciteit van de windmolenparken op zee naar ons land brengen, vooral door West-Vlaanderen. Er loopt nog een openbaar onderzoek tot en met 27 oktober.